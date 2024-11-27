КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 ноя — РИА Новости. Расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» выявил и уничтожил группу военнослужащих в форме НАТО в одной из лесопосадок к северо-востоку от Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным «Элджей».
Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой по боевикам в прямом эфире. Разведка группы «Аида» при помощи БПЛА обнаружила перемещение группы боевиков в одной из лесополос в Суджанском районе. При корректировке БПЛА оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где предположительно укрывалась группа.
«По ним работают и ВКС РФ, наши замечательные самолеты. Сейчас как раз туда отправляем FPV и сами летим, чтобы наблюдать, делать объективный контроль и работы», — рассказал «Элджей».
Его напарник уточнил, что неоднократно наблюдали движение в этой лесополосе людей в форме НАТО.
«Наблюдали мы как они перебегали в лесопосадке в натовской форме. Там и окопы у них, туда наши FPV-шники работают», — пояснил собеседник агентства.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.