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Подробности атаки ВСУ на Севастополь 27 ноября: над морем сбиты два БПЛА

Средства ПВО в Севастополе сбили два беспилотника над Черным морем 27 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 27 ноября, в Севастополе средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Черным морем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Соответствующее сообщение появилось в 9.15. Наземный общественный транспорт в городе-герое прекратил движение. В 9.42 был объявлен отбой воздушной тревоги.

Позднее Развожаев сообщил, что военнослужащие отражают атаку ВСУ. Севастопольский губернатор отметил, что в городе-герое работает ПВО. По его словам, над морем в районе Северной стороны сбили две воздушные цели.

Далее Развожаев отметил, что в Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ.

«По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито 2 БПЛА», — отметил губернатор.

По его словам, в районе Орловки рядом с Качинским шоссе упали осколки.

«Продолжается контроль обстановки», — добавил глава Севастополя.

Градоначальник попросил жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Он также призвал горожан доверять только официальной информации.