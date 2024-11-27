Shot: украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область на БТР

Еще раньше Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России десятками беспилотников. Больше всего устройств — 24 — перехватили в Ростовской области. Пять дронов сбили над Брянской областью, по три — над Белгородской и Курской, два — над Крымом, по одному — над Орловской и Воронежской областями.