Shot: украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область на БТР

По сведениям издания, пехотинцы планировали захватить окраину российского села Журавлевка. По ним российские военные ударили FPV-дроном.
Как утверждает Shot, когда диверсанты отступали, они потеряли одного бойца. Его оставили лежать в грязи, никто из товарищей за ним не вернулся.
До этого в Минобороны рассказали, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила дрон самолетного типа над Белгородской областью.
Еще раньше Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России десятками беспилотников. Больше всего устройств — 24 — перехватили в Ростовской области. Пять дронов сбили над Брянской областью, по три — над Белгородской и Курской, два — над Крымом, по одному — над Орловской и Воронежской областями.