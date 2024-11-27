СК сообщил о погибших при ударе тактическими ракетами в Курской области

В результате обстрела ВСУ Фатежского района Курской области тактическими ракетами погибли два человека, возбуждено уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК, предусматривает пожизненное лишение свободы), сообщили в телеграм-канале военных следственных органов СК России.
«[ВСУ] нанесли ракетный удар тремя тактическими ракетами по н.п. Большое Жирово Фатежского района Курской области, где находились мирные жители. В результате указанных преступных действий два человека погибли», — говорится в сообщении СК. Там уточнили, что обстрел произошел 23 ноября.
В тот день, как отчитывалось российское Минобороны, были перехвачены три из пяти ракет ATACMS, которые ударили по дивизиону С-400 в Курской области в районе населенного пункта Лотаревка (Фатежский район). По данным военного ведомства, в результате удара были пострадавшие (их число не уточнялось), повреждения получила РЛС. О погибших тогда не сообщалось.
ATACMS — управляемые ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км с осколочно-фугасной или кассетной боевой частью. Их запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) — HIMARS или M270 MLRS, обе поставляются Украине западными странами. Стоимость каждой ракеты — около $1,5 млн.
О передаче ATACMS Украине США впервые официально объявили в октябре 2023 года. В сентябре CNN сообщал, что Киеву передали «несколько сотен» таких ракет и Украина использовала «большую часть». По данным The Times на 20 ноября, у Украины в распоряжении есть 50 ракет ATACMS.
О том, что президент США Джо Байден снял ограничения на применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России, 17 ноября сообщала The New York Times. 19 ноября Минобороны России сообщило, что ВСУ ударили шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, пять из них были сбиты, еще одна — повреждена. 21 ноября украинская сторона использовала британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по Курской области.
В ответ Россия применила новую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в безъядерном оснащении при ударе по «одному из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов» в Днепре, сообщил в обращении президент Владимир Путин. До этого он говорил, что снятие ограничений в использовании Киевом западных дальнобойных ракет будет означать, что с Россией «воюют страны НАТО».