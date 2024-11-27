СК сообщил о погибших при ударе тактическими ракетами в Курской области

В тот день, как отчитывалось российское Минобороны, были перехвачены три из пяти ракет ATACMS, которые ударили по дивизиону С-400 в Курской области в районе населенного пункта Лотаревка (Фатежский район). По данным военного ведомства, в результате удара были пострадавшие (их число не уточнялось), повреждения получила РЛС. О погибших тогда не сообщалось.