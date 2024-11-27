РВСН сдерживают агрессию против России без применения ядерного оружия

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в условиях проведения СВО и усиления военной активности НАТО обеспечивают сдерживание крупномасштабной агрессии против России и её союзников без применения ядерного оружия, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Президент России Владимир Путин заявил 22 ноября на встрече с руководством Минобороны и представителями ОПК, что после успешных испытаний система «Орешник» будет поставлена на вооружение в ракетные войска стратегического назначения.
«В условиях сложной военно-политической обстановки, связанной с проведением специальной военной операции на Украине… и усилением военной активности НАТО в зоне наших интересов на западных границах, Ракетные войска стратегического назначения, являясь мощным, высокотехнологичным и динамично развивающимся родом войск, продолжают обеспечивать сдерживание крупномасштабной агрессии против России и её союзников без применения ядерного оружия», — заявил Каракаев в статье журнала «Вестник военного образования».
Он подчеркнул, что сегодня в состав РВСН введены ракетные комплексы пятого поколения «Ярс» и «Авангард», продолжается работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат» с жидкостной тяжёлой ракетой.
«Выполнение государственной программы позволило обеспечить устойчивые темпы перевооружения ракетных полков, а всего в боевом составе РВСН сегодня уже более 88% современных образцов ракетной техники», — отметил командующий.