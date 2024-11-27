РВСН сдерживают агрессию против России без применения ядерного оружия

«В условиях сложной военно-политической обстановки, связанной с проведением специальной военной операции на Украине… и усилением военной активности НАТО в зоне наших интересов на западных границах, Ракетные войска стратегического назначения, являясь мощным, высокотехнологичным и динамично развивающимся родом войск, продолжают обеспечивать сдерживание крупномасштабной агрессии против России и её союзников без применения ядерного оружия», — заявил Каракаев в статье журнала «Вестник военного образования».