ВСУ нанесли удары по территории ЗАЭС и Энергодару

«За сутки ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС и населенному пункту Энергодар», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Все беспилотные летательные аппараты сбиты средствами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате провокации пострадавших и повреждений нет», — добавили в МО РФ.
Отмечается, что персонал ЗАЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме.