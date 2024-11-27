ВСУ нанесли удары по территории ЗАЭС и Энергодару

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками и нанесли два артиллерийских удара, все беспилотники сбиты или подавлены РЭБ, пострадавших и повреждений нет, сообщили в Минобороны РФ,