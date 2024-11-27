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ВСУ нанесли удары по территории ЗАЭС и Энергодару

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками и нанесли два артиллерийских удара, все беспилотники сбиты или подавлены РЭБ, пострадавших и повреждений нет, сообщили в Минобороны РФ,

Источник: © РИА Новости

«За сутки ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС и населенному пункту Энергодар», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Все беспилотные летательные аппараты сбиты средствами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате провокации пострадавших и повреждений нет», — добавили в МО РФ.

Отмечается, что персонал ЗАЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме.