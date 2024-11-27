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В Запорожской области восстановили электроснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Энергетики восстановили электроэнергию в Запорожской области после аварии на линии электропередачи, которая оставила без света более полумиллиона жителей, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Источник: © РИА Новости

Глава региона ранее сообщал, что отключение высоковольтной линии привело к обесточиванию всей Запорожской области.

«Специалисты ГУП “Таврия-Энерго” и ПАО “Россети” завершили восстановление электроснабжения в Запорожской области. Подача электроэнергии полностью восстановлена», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Он добавил, что без электроснабжения временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло 584 тысяч абонентов. По словам Балицкого, временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области.

энергетика