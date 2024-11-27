В Запорожской области восстановили электроснабжение

Глава региона ранее сообщал, что отключение высоковольтной линии привело к обесточиванию всей Запорожской области.
«Специалисты ГУП “Таврия-Энерго” и ПАО “Россети” завершили восстановление электроснабжения в Запорожской области. Подача электроэнергии полностью восстановлена», — написал Балицкий в Telegram-канале.
Он добавил, что без электроснабжения временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло 584 тысяч абонентов. По словам Балицкого, временное отключение не повлияло на работу критической инфраструктуры области.