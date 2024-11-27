Обломки украинского дрона упали на приют для животных под Белгородом

По ее словам, не менее пяти собак погибли. В клинике сейчас находятся 11 собак, среди которых восемь щенков, чувствуют они себя хорошо. «Нам срочно нужна помощь: нужно найти передержку для щенков, так как содержать их в клинике мы не можем. Всего восемь щенков и три взрослых собаки», — поведала Бучнева.