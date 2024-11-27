Обломки украинского дрона упали на приют для животных под Белгородом

Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в городе Строитель в результате падения обломков беспилотника на территории социального объекта пробита кровля одного из помещений. Также в здании произошло возгорание, пожарными расчётами очаг ликвидирован.
«Пострадало много животных: из 72, примерно 30%, находившихся преимущественно в основном здании, где произошёл пожар. Даже те, кто не пострадал от огня, надышались ударным газом, что очень опасно», — сказала Бучнева, чьи сотрудники спасали животных при пожаре.
По ее словам, не менее пяти собак погибли. В клинике сейчас находятся 11 собак, среди которых восемь щенков, чувствуют они себя хорошо. «Нам срочно нужна помощь: нужно найти передержку для щенков, так как содержать их в клинике мы не можем. Всего восемь щенков и три взрослых собаки», — поведала Бучнева.
В основном корпусе приюта нет света, а помещения залиты водой. «Я думаю, что там всё очень плохо и здание, скорее всего, не будут восстанавливать, потому что внутри всё разрушено», — добавила она.
По ее словам, на месте происшествия не было ни одного представителя властей, а только волонтеры, ветврачи и сотрудники приюта.
«Я читала, что приют планируют расселять, но непонятно, куда перевезут животных. Приюты на Промышленной, Коммунальной и Нелидовке переполнены, и принять новых животных они не смогут. Куда же планируют переселять животных? Возможно, это просто красивая формулировка и на деле ничего сделано не будет. Власти, по-моему, совершенно не заинтересованы в помощи животным и никогда не были», — добавила Бучнева.
Глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев в комментариях в соцсети «ВКонтакте» заявил, что на место для организации дополнительной помощи выехал ветеринарный врач. «Также в настоящее время рассматриваются варианты перемещения животных в другие муниципальные приюты. Имеются все необходимые ресурсы, включая препараты и транспортные средства для перевозки», — говорится в сообщении.
В самом приюте агентству сообщили, что им срочно нужна помощь в пристройстве животных, от других комментариев отказались.