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Над Черным морем и Крымом сбили 25 украинских беспилотников

Минобороны: над Черным морем и Крымом сбили 25 украинских беспилотников.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и Республикой Крым, сообщили в Минобороны РФ.

«Двадцать седьмого ноября с 08.30 до 10.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 25 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены и перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника: 10 — над Ростовской областью, семь — над Белгородской, два — над Воронежской и по одному — над Курской, Брянской и Смоленской.