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Трофейную технику НАТО навсегда разместят в Верхней Пышме

Передвижная выставка боевой техники стран НАТО, которую подбили во время спецоперации, отправят на постоянное хранение в Верхнюю Пышму в Свердловской области.

Источник: ЕАН

Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Экспозицию, по данным ТАСС, разместят в парке «Патриот». За время работы выставки трофейной техники, она успела побывать в 13 регионах страны.