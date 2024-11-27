Трофейную технику НАТО навсегда разместят в Верхней Пышме

Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Экспозицию, по данным ТАСС, разместят в парке «Патриот». За время работы выставки трофейной техники, она успела побывать в 13 регионах страны.
Передвижная выставка боевой техники стран НАТО, которую подбили во время спецоперации, отправят на постоянное хранение в Верхнюю Пышму в Свердловской области.
Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Экспозицию, по данным ТАСС, разместят в парке «Патриот». За время работы выставки трофейной техники, она успела побывать в 13 регионах страны.