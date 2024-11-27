В Крыму два часа отражали атаку ВСУ: были сбиты 25 беспилотников

В среду, 27 ноября, за два часа средства противовоздушной обороны сбили 25 беспилотных летательных аппарата над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве обороны России.
В течение двух часов киевский режим пытался совершить террористические атаки по российским объектам. Это происходило с 8.30 до 10.30. Для этого украинские военные использовали беспилотники самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО 25 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены и перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе отражали атаку ВСУ. Сначала над морем в районе Северной стороны сбили две воздушные цели. Позднее глава Севастополя уточнил, что в районе Качи сбили два БПЛА. Далее средства ПВО перехватили и уничтожили еще два беспилотника над акваторией Черного моря в районе Орловки. Кроме того, еще один БПЛА сбили в районе Парка Победы. В районе Орловки рядом с Качинским шоссе упали осколки.
Далее губернатор сообщил, что во время воздушной тревоги, предположительно, были сбиты две ракеты. Как уточнил Развожаев, это произошло над акваторией в районе Северной стороны. Он также сообщил о пяти сбитых беспилотниках.