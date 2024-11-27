В Крыму два часа отражали атаку ВСУ: были сбиты 25 беспилотников

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе отражали атаку ВСУ. Сначала над морем в районе Северной стороны сбили две воздушные цели. Позднее глава Севастополя уточнил, что в районе Качи сбили два БПЛА. Далее средства ПВО перехватили и уничтожили еще два беспилотника над акваторией Черного моря в районе Орловки. Кроме того, еще один БПЛА сбили в районе Парка Победы. В районе Орловки рядом с Качинским шоссе упали осколки.