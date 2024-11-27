25 украинских беспилотников сбили над Черным морем и Крымом 27 ноября

Утром 27 ноября над Черным морем и Крымом пресекли попытки Киева совершить террористические атаки. Было перехвачено и уничтожено 25 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО 25 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены и перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.
Попытки атаковать объекты на территории России пресекли в период с 08:30 до 10:30 часов.
Ранее сообщалось, что в Крымском районе Кубани была объявлена и действовала практически всю ночь беспилотная опасность. Ее отменили около семи часов утра.