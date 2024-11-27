Главное из брифинга Минобороны 27 ноября 2024 года: последние новости на сегодня

Потери Украины в живой силе достигли 450 военнослужащих. За сутки российские военные уничтожили три бронетранспортера М113, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198, 105-мм орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами.