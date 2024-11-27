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Главное из брифинга Минобороны 27 ноября 2024 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 27 ноября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская армия освободила Новую Ильинку в ДНР

Подразделения «Центральной» группы войск заняли село Новая Ильинка на территории Донецкой Народной Республики. Взять населенный пункт под контроль удалось благодаря решительным действиям военнослужащих.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена ИД «КоммерсантЪ»

Бойцы «Севера» продвигаются в Харьковском направлении

Военнослужащие «Северной» группировки войск нанесли поражение десантно-штурмовой бригаде ВСУ и пограничному отряду в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих. Также противник лишился четырех автомобилей, 122-мм гаубицы Д-30, склада боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия группы «Запад» достигли 450 боевиков

Подразделения «Западной» группировки войск продвинулись вперед, нанеся поражение пяти бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Новоосиново, Безмятежное Харьковской области, Кировск, Ивановка, Красный Лиман ДНР и Серебрянского лесничества.

Бойцы «Запада» отразили четыре контратаки штурмовиков четырех бригад противника.

Потери Украины в живой силе достигли 450 военнослужащих. За сутки российские военные уничтожили три бронетранспортера М113, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198, 105-мм орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами.

Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех бригад противника в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Андреевка и Славянск ДНР.

Бойцы «Юга» отразили три контратаки двух бригад ВСУ.

«Потери противника составили более 400 военнослужащих, два автомобиля и два 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения», — уточнили в Минобороны РФ.

Бойцы «Центра» отразили 10 контратак противника

Военные группировки нанесли поражение живой силе и технике трех бригад противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Леонидовка и Димитров ДНР.

Бойцы «Центра» отбили 10 контратак штурмовых групп восьми формирований противника, в том числе бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери украинской стороны составили: до 415 военнослужащих, семь автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30.

Группировка «Восток» продолжает углубляться в оборону противника

Подразделения «Восточной» группы войск продвигаются вглубь обороны противника. Российские бойцы за прошедшие сутки поразили две бригады ВСУ и бригаду теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Комар ДНР и Темировка Запорожской области.

Военнослужащие «Востока» отбили три контратаки боевиков механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны.

Противник потерял до 145 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину MaxxPro, три автомобиля и 152 мм САУ «Акация».

Бойцы «Днепра» действуют в Запорожской области

Российские военные из группировки «Днепр» поразили живую силу и технику двух бригад противника в районах населенных пунктов Новояковлевка и Малая Токмачка Запорожской области.

«Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD”», — рассказали в Минобороны РФ.

Авиация, БПЛА, ракетчики и артиллерия ВС РФ атаковали противника

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили военные аэродромы, а также скопления живой силы и военной техники противника в 144 районах.

Средства ПВО нейтрализовали 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Средства ПВО отразили атаки ВСУ по территории Запорожской АЭС

Территория Запорожской АЭС и город Энергодар в течение прошедших суток были неоднократно атакованы ВСУ. Для нападения использовались дроны коптерного типа и ствольная артиллерия. Шесть атак БПЛА противника были отражены: беспилотники уничтожили или подавили.

«В результате провокации пострадавших и повреждений нет. Персонал Запорожской АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме», — рассказали в Минобороны РФ.