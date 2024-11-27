Российская армия освободила Новую Ильинку в ДНР
Подразделения «Центральной» группы войск заняли село Новая Ильинка на территории Донецкой Народной Республики. Взять населенный пункт под контроль удалось благодаря решительным действиям военнослужащих.
Бойцы «Севера» продвигаются в Харьковском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки войск нанесли поражение десантно-штурмовой бригаде ВСУ и пограничному отряду в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих. Также противник лишился четырех автомобилей, 122-мм гаубицы Д-30, склада боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия группы «Запад» достигли 450 боевиков
Подразделения «Западной» группировки войск продвинулись вперед, нанеся поражение пяти бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Новоосиново, Безмятежное Харьковской области, Кировск, Ивановка, Красный Лиман ДНР и Серебрянского лесничества.
Бойцы «Запада» отразили четыре контратаки штурмовиков четырех бригад противника.
Потери Украины в живой силе достигли 450 военнослужащих. За сутки российские военные уничтожили три бронетранспортера М113, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198, 105-мм орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами.
Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех бригад противника в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Андреевка и Славянск ДНР.
Бойцы «Юга» отразили три контратаки двух бригад ВСУ.
«Потери противника составили более 400 военнослужащих, два автомобиля и два 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения», — уточнили в Минобороны РФ.
Бойцы «Центра» отразили 10 контратак противника
Военные группировки нанесли поражение живой силе и технике трех бригад противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Леонидовка и Димитров ДНР.
Бойцы «Центра» отбили 10 контратак штурмовых групп восьми формирований противника, в том числе бригады «Лють» национальной полиции Украины.
Потери украинской стороны составили: до 415 военнослужащих, семь автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30.
Группировка «Восток» продолжает углубляться в оборону противника
Подразделения «Восточной» группы войск продвигаются вглубь обороны противника. Российские бойцы за прошедшие сутки поразили две бригады ВСУ и бригаду теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Комар ДНР и Темировка Запорожской области.
Военнослужащие «Востока» отбили три контратаки боевиков механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны.
Противник потерял до 145 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину MaxxPro, три автомобиля и 152 мм САУ «Акация».
Бойцы «Днепра» действуют в Запорожской области
Российские военные из группировки «Днепр» поразили живую силу и технику двух бригад противника в районах населенных пунктов Новояковлевка и Малая Токмачка Запорожской области.
«Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD”», — рассказали в Минобороны РФ.
Авиация, БПЛА, ракетчики и артиллерия ВС РФ атаковали противника
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили военные аэродромы, а также скопления живой силы и военной техники противника в 144 районах.
Средства ПВО нейтрализовали 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Средства ПВО отразили атаки ВСУ по территории Запорожской АЭС
Территория Запорожской АЭС и город Энергодар в течение прошедших суток были неоднократно атакованы ВСУ. Для нападения использовались дроны коптерного типа и ствольная артиллерия. Шесть атак БПЛА противника были отражены: беспилотники уничтожили или подавили.
«В результате провокации пострадавших и повреждений нет. Персонал Запорожской АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме», — рассказали в Минобороны РФ.