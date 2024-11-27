CNN узнал о жалобах военных на ошибки командиров ВСУ

«Я не могу точно сказать, сколько у нас времени, если оно вообще есть, — рассказал CNN еще один снайпер-разведчик. — Сейчас они максимально приближают свои войска к линии фронта. А потом в какой-то момент пойдут в наступление. Они могут продвинуться очень далеко. Скажем, за один день».