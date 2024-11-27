Количество ошибок со стороны командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет, передает CNN со ссылкой на военнослужащих ВСУ.
Несколько солдат рассказали телеканалу об эпизоде, когда два украинских командира не смогли идентифицировать российские беспилотники, а те, в свою очередь, атаковали подразделение ВСУ. Большинство украинских военнослужащих, с которыми беседовал CNN, сообщили о критической нехватке личного состава.
«У меня нет людей. Я, черт возьми, один. Я, черт возьми, устал, — сказал украинский снайпер. — Я люблю свою работу, но нам нужны и другие молодые люди, которые тоже будут любить эту работу. Наша страна проснулась, но люди в ней — нет».
По словам собеседников телеканала, после боестолкновений российские солдаты «немедленно получают подкрепление», в отличие от украинцев. «Ситуация очень критическая, — сказал один из командиров ВСУ. — Нам не хватает пехоты, чтобы сражаться и держаться какое-то время, пока беспилотники выполняют свою работу. Поэтому мы часто видим ситуации, когда противник бесконтрольно проникает в уязвимые места».
«Я не могу точно сказать, сколько у нас времени, если оно вообще есть, — рассказал CNN еще один снайпер-разведчик. — Сейчас они максимально приближают свои войска к линии фронта. А потом в какой-то момент пойдут в наступление. Они могут продвинуться очень далеко. Скажем, за один день».
После вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа Минобороны России заявило о наращивании темпов наступления в Донбассе. С того момента ведомство отчитывалось о контроле над рядом населенных пунктов, в том числе городом Угледар. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, курская операция должна была отвлечь российские силы от донецкого направления, однако этого не произошло. Накануне он назвал самой тяжелой для украинской армии ситуацию на кураховском направлении в Донбассе и угрозе в Запорожской области.