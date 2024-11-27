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Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 27 ноября 2024 года

Бои в Курской области продолжаются уже больше 100 дней. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили более 36 010 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 27 ноября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ход операции по уничтожению ВСУ

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово. Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области. Операция по ликвидации украинских формирований продолжается.

Потери ВСУ за сутки составили свыше 250 человек, два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и миномет.

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 36 010 человек. Уничтожено 223 танка, 157 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортера, 1 199 боевых бронированных машин, 1 038 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Последствия удара ВСУ тактическими ракетами

23 ноября ВСУ нанесли удар тремя ракетами по н.п. Большое Жирово в Курской области. Погибли два человека, возбуждено дело о теракте.

Военные в форме НАТО

Расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» уничтожил группу военных в форме НАТО в Курской области, обнаружив их в лесу к северо-востоку от Суджи. Операция проводилась с помощью FPV-дронов.