Ход операции по уничтожению ВСУ
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово. Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области. Операция по ликвидации украинских формирований продолжается.
Потери ВСУ за сутки составили свыше 250 человек, два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и миномет.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 36 010 человек. Уничтожено 223 танка, 157 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортера, 1 199 боевых бронированных машин, 1 038 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Последствия удара ВСУ тактическими ракетами
23 ноября ВСУ нанесли удар тремя ракетами по н.п. Большое Жирово в Курской области. Погибли два человека, возбуждено дело о теракте.