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Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки десять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.15 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, ВСУ с 21.25 по 22.00 мск выпустили восемь снарядов того же калибра по Никитовскому району Донецка.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.