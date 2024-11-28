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Мэр Горловки Приходько: около 80 тысяч человек остаются без света

В Горловке ведется масштабная работа по восстановлению, в которой участвуют специалисты из «Россетей».

Источник: Freepik

Около 80 тысяч жителей Горловки остаются без электричества, сообщил мэр города Иван Приходько в интервью телеканалу «Юнион», фрагмент которого он разместил в своем Telegram-канале.

По словам мэра, число отключенных точек учета сократилось до четырех тысяч, что соответствует примерно 80 тысячам человек. В пиковый момент без электричества оставались около 100 тысяч жителей.

Приходько уточнил, что информацию о восстановительных работах не распространяют, так как после публичных заявлений в течение нескольких часов или суток инфраструктура вновь подвергается обстрелам.

Он также отметил, что в Горловке ведется масштабная работа по восстановлению, в которой участвуют специалисты из «Россетей», представители спецслужб и другие ресурсы, предоставленные Российской Федерацией.

Ранее в результате аварии на линии электропередачи (ЛЭП) Джанкой—Мелитополь без электричества остались более 137 тысяч человек в 172 населённых пунктах Херсонской области.

ЖКХ