Над Брянской областью уничтожили пять БПЛА

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что никто не пострадал и разрушений в месте падения беспилотника зафиксировано не было.
По словам Богомаза, оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области обломки украинского беспилотника упали на приют для животных накануне вечером, погибли и ранены собаки. Минимум 5 собак погибли. Сейчас в клинике находятся 11 питомцев.