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Два украинских FPV-дрона атаковали белгородское село

В результате атаки никто не пострадал.

Два украинских FPV-дрона нанесли удар по частному дому в селе Нижнее Берёзово-Второе, расположенном в Шебекинском муниципальном округе Белгородской области.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Информацию о произошедшем он опубликовал в своем Telegram-канале, уточнив, что ситуация находится под контролем.

По его словам, в результате атаки были повреждены кровля, выбиты окна и разрушено чердачное помещение.

Ранее ПВО России успешно уничтожили пять вражеских беспилотников самолетного типа над Брянской областью.