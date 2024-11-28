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В четырех регионах сформировали отряды «Барс»

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Добровольческие отряды «Барс-Крым», «Барс-Белгород», «Барс-Брянск» и «Барс-Курск» сформированы в этом году для нейтрализации угрозы в российском приграничье от украинских боевиков, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ), замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Источник: © РИА Новости

«В связи с ростом напряженности в приграничных районах и угрозой населению Республики Крым, Брянской, Белгородской и Курской областей со стороны вооруженных формирований Украины в 2024 году созданы добровольческие формирования “Барс-Крым”, “Барс-Белгород”, “Барс-Брянск” и “Барс-Курск”. Особенностью формирования этих отрядов являлся их территориальный принцип комплектования гражданами из числа добровольцев», — сказал Бурдинский в интервью журналу «Военные комиссариаты России».

Другим обязательным условием набора в отряды было выполнение задач добровольцами в своих регионах, подчеркнул Бурдинский.

Добровольцы в этом году получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы, добавил генерал.

Всего за период проведения СВО в добровольческие формирования записались свыше 45 тысяч человек, приехавших из всех регионов страны. При этом большинство из них после завершения участия в СВО заключили контракты о пребывании в мобилизационном людском резерве.

По его мнению, проведенную ГОМУ работу по формированию добровольческих отрядов «Барс» по своей масштабности с полным правом можно сравнить с организацией народного ополчения в годы Великой Отечественной войны.

«Применение добровольческих формирований позволило повысить боевые возможности группировок войск и сил при проведении СВО. Отряды “Барс” зарекомендовали себя как наиболее мотивированные самодостаточные формирования, которые могут выполнять самые сложные задачи на поле боя — как наступательного, так и оборонительного характера — наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации», — отметил Бурдинский.

Отряд «Барс» — это добровольческое формирование, создаваемое для выполнения отдельных задач в области обороны, содействующее выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании армии за пределами территории страны.