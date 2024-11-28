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В двух районах Краснодарского края отразили массированную атаку БПЛА

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ПВО отразила массированную атаку беспилотников на 2 района Краснодарского края, обломки БПЛА упали во двор частного домовладения в Славянске-на-Кубани, пострадала женщина, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Источник: © РИА Новости

«Этой ночью наши ПВО отразили очередную попытку террористической атаки на Краснодарский край — два района подверглись массированной атаке беспилотников. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна. К сожалению, пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь, от госпитализации женщина отказалась. Также в одном из дворов поврежден автомобиль», — написал он в своем Telegram-канале.

Кондратьев добавил, что в хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом, погибших и пострадавших нет.

«На месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы. Главы районов докладывают о ситуации. Дал поручение в кратчайшие сроки провести экспертную оценку ущерба и оказать помощь в восстановлении пострадавших домов», — заключил губернатор.