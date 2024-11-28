В двух районах Краснодарского края отразили массированную атаку БПЛА

«Этой ночью наши ПВО отразили очередную попытку террористической атаки на Краснодарский край — два района подверглись массированной атаке беспилотников. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна. К сожалению, пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь, от госпитализации женщина отказалась. Также в одном из дворов поврежден автомобиль», — написал он в своем Telegram-канале.