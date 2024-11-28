В двух районах Краснодарского края отразили массированную атаку БПЛА

«Этой ночью наши ПВО отразили очередную попытку террористической атаки на Краснодарский край — два района подверглись массированной атаке беспилотников. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна. К сожалению, пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь, от госпитализации женщина отказалась. Также в одном из дворов поврежден автомобиль», — написал он в своем Telegram-канале.
Кондратьев добавил, что в хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом, погибших и пострадавших нет.
«На месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы. Главы районов докладывают о ситуации. Дал поручение в кратчайшие сроки провести экспертную оценку ущерба и оказать помощь в восстановлении пострадавших домов», — заключил губернатор.