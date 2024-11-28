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Кондратьев сообщил о массированной атаке дронов на Краснодарский край

Обошлось без пострадавших.

Украинские беспилотники атаковали два района Краснодарского края, об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь на среду системы ПВО отразили массированную атаку дронов. В результате в Славянске-на-Кубани обломки одного из аппаратов упали во двор частного дома, повредив окна и фасад. Владелица дома получила легкие травмы, однако от госпитализации отказалась. Также поврежден автомобиль, находившийся на участке.

В хуторе Чигрина Красноармейского района осколки беспилотника повредили еще одно домовладение. Пострадавших здесь не оказалось.

Кондратьев подчеркнул, что на местах происшествий работают экстренные службы, и пострадавшим окажут помощь в восстановлении поврежденных строений.

Ранее два украинских FPV-дрона нанесли удар по частному дому в селе Нижнее Берёзово-Второе, расположенном в Шебекинском муниципальном округе Белгородской области.