Кондратьев сообщил о массированной атаке дронов на Краснодарский край

По его словам, в ночь на среду системы ПВО отразили массированную атаку дронов. В результате в Славянске-на-Кубани обломки одного из аппаратов упали во двор частного дома, повредив окна и фасад. Владелица дома получила легкие травмы, однако от госпитализации отказалась. Также поврежден автомобиль, находившийся на участке.