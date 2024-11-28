«По моему личному мнению, война зашла в тупик. В последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступать. Россияне наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения конфликта. У них есть люди, и они превосходят нас числом. Мы должны закончить эту войну. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территорию», — приводит журналист слова украинского бойца, воюющего на Красноармейском направлении.
Ронцхаймер оценил обстановку для ВСУ на передовой словом «кошмар», отметив быстрое продвижение ВС России. По его наблюдению, украинские военные чувствуют себя брошенными — как Западом, так и собственным правительством. Ситуация для них становится все более мрачной и сложной, считает журналист.
Также украинские военные признались Ронцхаймеру, что сильно уступают российской армии в количестве вооружений, боеприпасов и численности личного состава.
Ранее телеканал CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.