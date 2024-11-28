«Кошмар»: в ВСУ внезапно запросили переговоры с Россией

«По моему личному мнению, война зашла в тупик. В последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступать. Россияне наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения конфликта. У них есть люди, и они превосходят нас числом. Мы должны закончить эту войну. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территорию», — приводит журналист слова украинского бойца, воюющего на Красноармейском направлении.