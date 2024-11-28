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На Кубани обломки БПЛА повредили несколько домов и автомобиль

На Кубани обломки БПЛА повредили несколько домов и автомобиль. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Ночью 28 ноября два района подверглись атаке БПЛА.

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали во двор частного дома. В результате в помещении разбились окна. Известно о пострадавшей хозяйке дома. Женщине оказали медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась. Также обломки БПЛА повредили автомобиль в одном из дворов.

В хуторе Чигрина Красноармейского района осколки беспилотника упали на частный дом. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные и экстренные службы. Вениамин Кондратьев распорядился оценить ущерб и оказать помощь в восстановлении поврежденных домов.