На Кубани обломки БПЛА повредили несколько домов и автомобиль

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали во двор частного дома. В результате в помещении разбились окна. Известно о пострадавшей хозяйке дома. Женщине оказали медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась. Также обломки БПЛА повредили автомобиль в одном из дворов.