На Кубани обломки БПЛА повредили несколько домов и автомобиль

Ночью 28 ноября два района подверглись атаке БПЛА.
В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали во двор частного дома. В результате в помещении разбились окна. Известно о пострадавшей хозяйке дома. Женщине оказали медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась. Также обломки БПЛА повредили автомобиль в одном из дворов.
В хуторе Чигрина Красноармейского района осколки беспилотника упали на частный дом. Погибших и пострадавших нет.
В настоящее время на месте ЧП работают оперативные и экстренные службы. Вениамин Кондратьев распорядился оценить ущерб и оказать помощь в восстановлении поврежденных домов.