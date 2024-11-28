Два БПЛА уничтожили за ночь в небе над Ростовской областью

За прошедшую ночь в Ростовской области уничтожили два БПЛА. Об этом рано утром 28 ноября в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Уничтожили два БПЛА: по одному — в Таганроге и Каменске, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.
Напомним, в ночь на 27 ноября в небе над Родионово-Несветайским районом ликвидировали 10 беспилотников, еще 24 БПЛА было уничтожено и подавлено в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда в ночь на 26 ноября.