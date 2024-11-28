В Одессе, Харькове, Львове и других городах Украины прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Одессе, Харькове, Львове, Луцке, Ровно и Кропивницком (Кировоградская область), сообщают «Зеркало Недели», «Суспильне» и «Телеграф». Также взрывы прогремели в Херсоне, который в настоящее время находится под контролем ВСУ (Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года).
Воздушная тревога в настоящее время объявлена на всей территории Украины. В некоторых регионах, в том числе в Киевской и Житомирской областях, власти ввели экстренные отключения электричества. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под ударом находятся энергообъекты по всей Украине.
Как позже уточнил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов, все три взрыва в Харькове прогремели в Киевском районе на севере города. Власти других регионов подробностей взрывов не уточняют, но призывают людей проследовать в укрытия.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.