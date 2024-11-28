В Одессе, Харькове, Львове и других городах Украины прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Одессе, Харькове, Львове, Луцке, Ровно и Кропивницком (Кировоградская область), сообщают «Зеркало Недели», «Суспильне» и «Телеграф». Также взрывы прогремели в Херсоне, который в настоящее время находится под контролем ВСУ (Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года).