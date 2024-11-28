В зону СВО из Волгоградской области отправили 20 мотоциклов

«Вы видите, это легкие мотоциклы, которые хорошо зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции, — отметил депутат Волгоградской областной думы Сергей Булгаков. — Эти 20 мотоциклов по решению губернатора буквально сегодня отправляются в зону СВО помогать бойцам и командирам выполнять поставленные задачи. Невероятно важная и нужная техника для войск».