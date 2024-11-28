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В зону СВО из Волгоградской области отправили 20 мотоциклов

Партию спецгруза сформировали по заявкам, полученным от командиров воинских частей.

20 единиц мототехники приобрели за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев спецоперации.

Мототехника сейчас особенно нужна на передовой. Такие мотоциклы могут ездить по пересеченной местности, развивая скорость до 90 километров в час.

«Вы видите, это легкие мотоциклы, которые хорошо зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции, — отметил депутат Волгоградской областной думы Сергей Булгаков. — Эти 20 мотоциклов по решению губернатора буквально сегодня отправляются в зону СВО помогать бойцам и командирам выполнять поставленные задачи. Невероятно важная и нужная техника для войск».

Парламентарий напомнил, что фонд «За Победу!» начал работу 2 года назад по решению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова после инициативы ветеранов. За это время в фонд передали 1 млрд 334 млн рублей. На 1 млрд 118 млн рублей из этой суммы приобрели различное оборудование и военное снаряжение.

Напомним, в Волгоградской области помощь участникам СВО и их родственникам оказывается по 35 направлениям. На церемонии вступления в должность Андрей Бочаров еще раз подчеркнул, что поддержка бойцов специальной военной операции и членов их семей — абсолютный приоритет в работе региональных и муниципальных органов власти.