Под Воронежем похоронили двух участников СВО

Глава администрации Бутурлиновского района Воронежской области Юрий Матузов вручил удостоверения к этим наградам родным рядового Евгения Ходякова и сержанта Сергея Багно. Эти награды были присуждены бойцам посмертно указом Президента Российской Федерации за проявленную храбрость и героизм во время выполнения задач в ходе специальной военной операции. Высокие государственные награды были переданы членам семей представителями военкомата на похоронах.
Господин Матузов выразил глубокие соболезнования семьям погибших, а также отметил, что подвиги наших героев всегда будут служить примером для подрастающего поколения.
— Евгений Ходяков и Сергей Багно с честью исполнили свой воинский долг, защищая мирных граждан, и продемонстрировали образец стойкости и преданности Отчизне. Они настоящие герои, которые навсегда останутся для нас символом мужества и отваги, сказал глава администрации.