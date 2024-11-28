Под Воронежем похоронили двух участников СВО

Глава администрации Бутурлиновского района Воронежской области Юрий Матузов вручил удостоверения к этим наградам родным рядового Евгения Ходякова и сержанта Сергея Багно. Эти награды были присуждены бойцам посмертно указом Президента Российской Федерации за проявленную храбрость и героизм во время выполнения задач в ходе специальной военной операции. Высокие государственные награды были переданы членам семей представителями военкомата на похоронах.