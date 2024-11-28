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Под Воронежем похоронили двух участников СВО

Родные бойцов получили посмертные ордена Мужества.

Источник: телеграм-канал Юрия Матузова

Глава администрации Бутурлиновского района Воронежской области Юрий Матузов вручил удостоверения к этим наградам родным рядового Евгения Ходякова и сержанта Сергея Багно. Эти награды были присуждены бойцам посмертно указом Президента Российской Федерации за проявленную храбрость и героизм во время выполнения задач в ходе специальной военной операции. Высокие государственные награды были переданы членам семей представителями военкомата на похоронах.

Господин Матузов выразил глубокие соболезнования семьям погибших, а также отметил, что подвиги наших героев всегда будут служить примером для подрастающего поколения.

— Евгений Ходяков и Сергей Багно с честью исполнили свой воинский долг, защищая мирных граждан, и продемонстрировали образец стойкости и преданности Отчизне. Они настоящие герои, которые навсегда останутся для нас символом мужества и отваги, сказал глава администрации.