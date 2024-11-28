Bild: бойцы ВСУ умоляют о переговорах с Россией

Журналист сообщил, что общался с солдатами. В беседах они рассказывали о продвижении российской армии.
«Русские увеличили темп, и у них есть средства, чтобы продолжать», — процитировал военнослужащих ВСУ Пауль Ронцхаймер. Он добавил, что украинские военные констатируют, что у Киева меньше людей и боеприпасов по сравнению с Москвой.
Журналист привел слова украинского бойца, который заявил, что пора «положить конец» противостоянию и начать переговоры. При этом военнослужащий подчеркнул, что Украина не хочет отказываться от своей территории.
В статье Bild говорится о том, что большая часть украинцев положительно относится к началу переговоров, но «цена», которая позволит остановить конфликт, для них важна, сообщают «Ведомости».
Ранее Владимир Зеленский объявил, что переговоры с Россией возможны, но при условии поддержки Киева другими странами. В Кремле неоднократно заявляли, что президент России Владимир Путин открыт для переговоров.