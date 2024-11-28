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Bild: бойцы ВСУ умоляют о переговорах с Россией

Украинские военнослужащие просят о переговорах с РФ, так как считают, что конфликт зашел в «тупик» и в перспективе нельзя рассчитывать на успех на поле боя. Об этом заявил заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Журналист сообщил, что общался с солдатами. В беседах они рассказывали о продвижении российской армии.

«Русские увеличили темп, и у них есть средства, чтобы продолжать», — процитировал военнослужащих ВСУ Пауль Ронцхаймер. Он добавил, что украинские военные констатируют, что у Киева меньше людей и боеприпасов по сравнению с Москвой.

Журналист привел слова украинского бойца, который заявил, что пора «положить конец» противостоянию и начать переговоры. При этом военнослужащий подчеркнул, что Украина не хочет отказываться от своей территории.

В статье Bild говорится о том, что большая часть украинцев положительно относится к началу переговоров, но «цена», которая позволит остановить конфликт, для них важна, сообщают «Ведомости».

Ранее Владимир Зеленский объявил, что переговоры с Россией возможны, но при условии поддержки Киева другими странами. В Кремле неоднократно заявляли, что президент России Владимир Путин открыт для переговоров.

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