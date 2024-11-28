Bild: бойцы ВСУ умоляют о переговорах с Россией

Украинские военнослужащие просят о переговорах с РФ, так как считают, что конфликт зашел в «тупик» и в перспективе нельзя рассчитывать на успех на поле боя. Об этом заявил заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс.