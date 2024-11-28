Глава Славянского района Кубани рассказал о последствиях атаки БПЛА

Глава Славянского района Кубани Роман Синяговский рассказал о последствиях атаки БПЛА.
В своем телеграм-канале глава района сообщил, что обстановка сложная, но значительных разрушений на территории района нет. Автомобильный мост через реку Протока цел.
Роман Синяговский предупредил о том, что при обнаружении частей беспилотников нельзя прикасаться к ним, поскольку возможно как заражение отравляющими веществами, так и детонация заминированных элементов.
Ранее сообщалось, что в результате падения БПЛА в Славянске-на-Кубани в одном из домов выбило окна. Пострадала хозяйка дома, ей оказали медпомощь. Также в одном из дворов города от осколков повредился автомобиль.
В общей сложности над Краснодарским краем ночью уничтожили 14 украинских БПЛА.