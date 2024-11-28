Краснодарец, осужденный за убийство, отправится на службу в зону СВО

Согласно материалам дела, в ноябре 2018 года мужчины напали на своего знакомого, нанеся ему ножевые ранения и задушив. После преступления они завладели его автомобилем и имуществом, а тело спрятали в лесу. Первоначальный приговор был оглашен в 2021 году, однако позже его обжаловали, и дело направили на повторное рассмотрение.



В ходе повторного процесса коллегия присяжных вновь признала подсудимых виновными. Суд приговорил одного из них к 18 годам строгого режима, а второго — к 16 годам. Однако на основании ходатайства, поступившего из военкомата, один из осужденных получил возможность пройти службу в рамках СВО, что было согласовано всеми сторонами процесса.



Теперь осужденный вместо отбывания 16-летнего тюремного срока будет передан военным властям и отправится в зону проведения спецоперации для исполнения воинских обязанностей.