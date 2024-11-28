На Кубани назвали сложной обстановку в Славянском районе после атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Славянского района Кубани оценили обстановку в муниципалитете после атаки беспилотников, совершенной украинской стороной, как сложную, при этом значительных разрушений не зафиксировано, при атаке устоял мост, соединяющий территорию с соседним районом. Об этом сообщил его глава Роман Синяговский.