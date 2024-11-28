На Кубани назвали сложной обстановку в Славянском районе после атаки БПЛА

«Обстановка сложная. Значительных разрушений на территории района нет. Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена», — говорится в официальном заявлении Синяговского в Telegram-канале.
Мост через реку Протока имеет важное логистическое значение для Славянского района, он соединяет территорию муниципалитета с граничащим с ним Красноармейским районом Кубани. Ранее власти района сообщали, что обломки сбитых беспилотников упали в различных местах города.
Массированной атаке беспилотников подверглись Славянский и Красноармейский районы региона, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, пострадала женщина, также в одном из дворов поврежден автомобиль. В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом. Погибших и пострадавших нет.