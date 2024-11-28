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На Кубани назвали сложной обстановку в Славянском районе после атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Славянского района Кубани оценили обстановку в муниципалитете после атаки беспилотников, совершенной украинской стороной, как сложную, при этом значительных разрушений не зафиксировано, при атаке устоял мост, соединяющий территорию с соседним районом. Об этом сообщил его глава Роман Синяговский.

Источник: РИА "Новости"

«Обстановка сложная. Значительных разрушений на территории района нет. Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена», — говорится в официальном заявлении Синяговского в Telegram-канале.

Мост через реку Протока имеет важное логистическое значение для Славянского района, он соединяет территорию муниципалитета с граничащим с ним Красноармейским районом Кубани. Ранее власти района сообщали, что обломки сбитых беспилотников упали в различных местах города.

Массированной атаке беспилотников подверглись Славянский и Красноармейский районы региона, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, пострадала женщина, также в одном из дворов поврежден автомобиль. В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом. Погибших и пострадавших нет.