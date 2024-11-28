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Что известно о взрывах и отключениях света на Украине

Экстренные отключения света ввели по всей Украине, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

Источник: AP 2024

На всей территории страны действовала воздушная тревога. В нескольких украинских городах произошли взрывы.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Воздушная тревога

  • Утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
  • Позже в нескольких регионах ее отменили.

География взрывов

  • Взрывы прогремели в Киеве, Николаеве, Виннице, Кропивницком, Одессе, Харькове, Луцке, Иваново-Франковске и Ровно.

Отключения света

  • Экстренные отключения света ввели по всей Украине, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
  • В Киеве, в части Киевской и Житомирской областей пропал свет, сообщил Telegram-канал телеканала «Еспресо».
  • Украинские Telegram-каналы сообщили также об экстренных отключениях света в Ровно, Волынской, Киевской и Сумской области.
  • Издание «Страна» сообщило, что свет пропал в Луцке.

Разрушения инфраструктуры

  • Несколько объектов инфраструктуры разрушены в Шостинской общине Сумской области, где произошло сразу несколько взрывов. Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Общественное».