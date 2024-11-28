Что известно о взрывах и отключениях света на Украине

На всей территории страны действовала воздушная тревога. В нескольких украинских городах произошли взрывы.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Воздушная тревога
- Утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
- Позже в нескольких регионах ее отменили.
География взрывов
- Взрывы прогремели в Киеве, Николаеве, Виннице, Кропивницком, Одессе, Харькове, Луцке, Иваново-Франковске и Ровно.
Отключения света
- Экстренные отключения света ввели по всей Украине, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
- В Киеве, в части Киевской и Житомирской областей пропал свет, сообщил Telegram-канал телеканала «Еспресо».
- Украинские Telegram-каналы сообщили также об экстренных отключениях света в Ровно, Волынской, Киевской и Сумской области.
- Издание «Страна» сообщило, что свет пропал в Луцке.
Разрушения инфраструктуры
- Несколько объектов инфраструктуры разрушены в Шостинской общине Сумской области, где произошло сразу несколько взрывов. Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Общественное».