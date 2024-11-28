Заводчанин из Ирбита погиб на СВО, выполняя боевое задание

В Свердловской области утром 29 ноября простятся с 41-летним уроженцем Ирбита Александром Собяниным. Мужчина погиб на специальную военную операцию и погиб 12 октября, выполняя боевое задание.
— В сентябре 2022 года [Александр Собянин] находился на военных сборах, как резервист Главнокомандующего ВС РФ. И с началом мобилизации добровольно записался стрелком во вновь формируемую часть, — передает пресс-служба администрации Ирбита.
Александр Собянин родился 20 марта 1983 года в Ирбите — третьим ребенком в семье. Он окончил местную школу № 9, освоил профессию плотника в училище, трудился на стекольном заводе. Родные вспоминают погибшего как доброго, отзывчивого человека и преданного друга.
Прощание с бойцом состоится утром 29 ноября в прощальном зале «Рай».