Заводчанин из Ирбита погиб на СВО, выполняя боевое задание

Александр Собянин родился 20 марта 1983 года в Ирбите — третьим ребенком в семье. Он окончил местную школу № 9, освоил профессию плотника в училище, трудился на стекольном заводе. Родные вспоминают погибшего как доброго, отзывчивого человека и преданного друга.