Минфин РБ: «В Башкирии на поддержку участников СВО потратят 8,2 млрд рублей»

В республиканском Кабмине сверстали доходы и расходы на 2025 год, а также на ближайшие три года. Так, по данным исполняющей обязанности министра финансов региона Светланы Малинской, в следующем годы доходы башкирской казны увеличатся более, чем на 11 процентов и составят 324 млрд рублей.