Минфин РБ: «В Башкирии на поддержку участников СВО потратят 8,2 млрд рублей»

В республиканском Кабмине сверстали доходы и расходы на 2025 год, а также на ближайшие три года. Так, по данным исполняющей обязанности министра финансов региона Светланы Малинской, в следующем годы доходы башкирской казны увеличатся более, чем на 11 процентов и составят 324 млрд рублей.
Расходы Башкирии в 2025 году планируются в размере 328 млрд рублей — это на девять процентов выше, чем в этом году. Деньги потратят на оплату труда бюджетников, социальную политику, здравоохранение, образование, культуру, спорт, страховые взносы неработающего населения, медпомощь и на поддержку незащищенных граждан.
Также в бюджете республики на уровне прошлого года сохранятся средства на 40 мер поддержки участников СВО и членов их семей.
— В проекте бюджета Башкортостана средства на предоставление мер поддержки участникам СВО и членам их семей предусмотрены в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в сумме 8217,9 млн рублей, — рассказала Светлана Ивановна. — Этот объем примерно соответствует средствам 2024 года. Сегодня правительство Башкирии формирует план мероприятий по проведению Года поддержки участников СВО.
Светлана Малинская не исключила, что после утверждения плана Года поддержки участников СВО «в случае необходимости будут скорректированы бюджетные ассигнования на эти цели».
Также расходы из башкирской казны запланированы на поддержку ЖКХ, агропромышленного комплекса, дорожного фонда, благоустройство и обеспечение жильем нуждающихся.
В правительстве Башкирии прогнозируют, что объем налоговых и неналоговых доходов в 2025 году в республике вырастет на 15,9 процента и составит 254,8 млрд рублей. Безвозмездные поступления в казну региона планируются на уровне 81,5 млрд рублей.