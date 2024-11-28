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Часть жителей Славянска-на-Кубани эвакуируют для ликвидации последствий атаки ВСУ

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Часть жителей Славянска-на-Кубани эвакуируют по решению взрывотехников для ликвидации последствий разлета осколков БПЛА, выпущенных украинской стороной, развернут пункт временного размещения, сообщил глава района Роман Синяговский в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с ликвидацией последствий прилета БПЛА временно перекрыта улица Пролетарская от Комсомольской до Больничной. Также закрыт выезд на ул. Пролетарскую с улиц Крепостная и Больничная с обеих сторон. По решению взрывотехников жителям требуется временно покинуть территорию. На месте находится автобус для подвоза жителей в городской ДК, где организован пункт временного размещения», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев, массированной атаке беспилотников подверглись Славянский и Красноармейский районы региона. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, пострадала женщина, также в одном из дворов поврежден автомобиль. В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом. Погибших и пострадавших нет.