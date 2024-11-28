Часть жителей Славянска-на-Кубани эвакуируют для ликвидации последствий атаки ВСУ

«В связи с ликвидацией последствий прилета БПЛА временно перекрыта улица Пролетарская от Комсомольской до Больничной. Также закрыт выезд на ул. Пролетарскую с улиц Крепостная и Больничная с обеих сторон. По решению взрывотехников жителям требуется временно покинуть территорию. На месте находится автобус для подвоза жителей в городской ДК, где организован пункт временного размещения», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев, массированной атаке беспилотников подверглись Славянский и Красноармейский районы региона. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, пострадала женщина, также в одном из дворов поврежден автомобиль. В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом. Погибших и пострадавших нет.