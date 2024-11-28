Часть жителей Славянска-на-Кубани эвакуируют после атаки БПЛА

Часть жителей Славянска-на-Кубани эвакуируют для ликвидации последствий разлета осколков БПЛА, выпущенных украинской стороной. Развернут пункт временного размещения. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский.
«В связи с ликвидацией последствий прилета БПЛА временно перекрыта улица Пролетарская от Комсомольской до Больничной. Также закрыт выезд на улицу Пролетарскую с улиц Крепостная и Больничная с обеих сторон. По решению взрывотехников жителям требуется временно покинуть территорию», — сообщил Синяговский в телеграм-канале.
Жителей всех улиц, которые собираются перекрыть, эвакуируют в пункты временного размещения. На месте находится автобус для подвоза жителей в городскому Дому культуры.
«В дома можно будет вернуться после завершения всех оперативных мероприятий», — добавил Синяговский.
Жителей города попросили заранее планировать маршруты и не выдвигаться в сторону района, где проводится ликвидация последствий.
Ранее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали во двор частного дома, выбило окна. Пострадала хозяйка дома, но от госпитализации женщина отказалась. Также в одном из дворов поврежден автомобиль.
Последствия атаки БПЛА в пресс-службе администрации района показали на фото. На снимках видно, как взрывной волной выбило в домах окна, пострадали и крыши. Комиссии подсчитывают ущерб, после — людям предоставят финансовую помощь.
Глава района в соцсетях отмечал, что целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена.
Также в ночь на 28 ноября беспилотники упали в Красноармейском районе. Там также пострадал дом.