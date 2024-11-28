Олбани
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть жителей Славянска-на-Кубани эвакуируют после атаки БПЛА

Жителей Славянска-на-Кубани эвакуируют для ликвидации последствий падения БПЛА.

Источник: соцсети

Часть жителей Славянска-на-Кубани эвакуируют для ликвидации последствий разлета осколков БПЛА, выпущенных украинской стороной. Развернут пункт временного размещения. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский.

«В связи с ликвидацией последствий прилета БПЛА временно перекрыта улица Пролетарская от Комсомольской до Больничной. Также закрыт выезд на улицу Пролетарскую с улиц Крепостная и Больничная с обеих сторон. По решению взрывотехников жителям требуется временно покинуть территорию», — сообщил Синяговский в телеграм-канале.

Жителей всех улиц, которые собираются перекрыть, эвакуируют в пункты временного размещения. На месте находится автобус для подвоза жителей в городскому Дому культуры.

«В дома можно будет вернуться после завершения всех оперативных мероприятий», — добавил Синяговский.

Жителей города попросили заранее планировать маршруты и не выдвигаться в сторону района, где проводится ликвидация последствий.

Ранее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали во двор частного дома, выбило окна. Пострадала хозяйка дома, но от госпитализации женщина отказалась. Также в одном из дворов поврежден автомобиль.

Последствия атаки БПЛА в пресс-службе администрации района показали на фото. На снимках видно, как взрывной волной выбило в домах окна, пострадали и крыши. Комиссии подсчитывают ущерб, после — людям предоставят финансовую помощь.

Глава района в соцсетях отмечал, что целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена.

Также в ночь на 28 ноября беспилотники упали в Красноармейском районе. Там также пострадал дом.