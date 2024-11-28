Часть жителей Славянска-на-Кубани эвакуируют после атаки БПЛА

«В связи с ликвидацией последствий прилета БПЛА временно перекрыта улица Пролетарская от Комсомольской до Больничной. Также закрыт выезд на улицу Пролетарскую с улиц Крепостная и Больничная с обеих сторон. По решению взрывотехников жителям требуется временно покинуть территорию», — сообщил Синяговский в телеграм-канале.