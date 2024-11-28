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ВСУ потеряли до 480 военных в зоне действий группировки «Запад»

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» заняли новые рубежи и позиции, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, две БМП, три склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли новые рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 116-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеровка, Двуречное, Загрызово Харьковской области, Кировск, Ивановка и Северск Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 105-мм орудие М119 производства США.

«Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н” и три склада с боеприпасами», — добавили в Минобороны.