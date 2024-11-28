ВСУ потеряли до 480 военных в зоне действий группировки «Запад»

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» заняли новые рубежи и позиции, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, две БМП, три склада с боеприпасами, сообщили в Минобороны России.