Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Группировка «Север» нанесла поражение украинским формированиям в районах Липцов, Казачьей Лопани и Слатино в Харьковской области, а также отразила контратаку, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.