Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы противника.
«Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.