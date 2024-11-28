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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Группировка «Север» нанесла поражение украинским формированиям в районах Липцов, Казачьей Лопани и Слатино в Харьковской области, а также отразила контратаку, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы противника.

«Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.