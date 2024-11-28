Группировка «Центр» отразила шесть контратак штурмовых групп ВСУ

«Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 415 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм пушку “Рапира”, — говорится в сообщении ведомства.