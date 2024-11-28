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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра» за сутки

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне действий подразделений группировки войск «Днепр» до 75 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, пять автомобилей и 152 мм орудие Д-20», — говорится в сообщении российского военного ведомства.