Бойцы «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 23-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив и Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ», — говорится в сообщении.