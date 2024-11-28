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Бойцы «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих и две гаубицы М198 производства США в зоне действия группировки войск «Восток», сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 23-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив и Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потери противника составили до 145 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».