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Жители Славянска-на-Кубани возвращаются домой после атаки БПЛА

Жителей двух кварталов в Славянске-на-Кубани эвакуировали из-за разлета осколков беспилотников, уничтоженных силами ПВО. Всего в пункт временного размещения перевезли 15 человек, пятеро из которых уже уехали, сообщили «Ъ-Кубань» в администрации Славянского района Краснодарского края.

Остальной части жителей района было рекомендовано разместиться у родственников. Как уточнили власти, работы по ликвидации последствий атаки дронов планировалось завершить до 12:00.

В городе временно перекрыли улицу Пролетарскую на участке от Комсомольской до Больничной. Также были закрыты выезды на Пролетарскую с улиц Крепостная и Больничная в обоих направлениях.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщений о возгораниях в районе не поступало.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении 25 украинских беспилотников над Кубанью, Крымом, Брянской и Ростовской областями. Автомобильный мост через реку Протока в Славянском районе остался целым.