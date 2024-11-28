Жители Славянска-на-Кубани возвращаются домой после атаки БПЛА

Остальной части жителей района было рекомендовано разместиться у родственников. Как уточнили власти, работы по ликвидации последствий атаки дронов планировалось завершить до 12:00.
В городе временно перекрыли улицу Пролетарскую на участке от Комсомольской до Больничной. Также были закрыты выезды на Пролетарскую с улиц Крепостная и Больничная в обоих направлениях.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщений о возгораниях в районе не поступало.
Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении 25 украинских беспилотников над Кубанью, Крымом, Брянской и Ростовской областями. Автомобильный мост через реку Протока в Славянском районе остался целым.