ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета «Нептун» и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36 882 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 520 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18 647 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 783 единицы специальной военной автомобильной техники.