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ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов, средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 49 дронов, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета «Нептун» и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36 882 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 520 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18 647 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 783 единицы специальной военной автомобильной техники.