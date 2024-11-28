Следком будет расследовать атаку БПЛА в Славянске-на-Кубани

Напомним, ВСУ в ночь на 28 ноября атаковали беспилотниками два района Краснодарского края. Один из дронов упал во двор частного дома в Славянске-на-Кубани. Жилое помещение повредило и в хуторе Чигрина в Красноармейском районе.