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Следком будет расследовать атаку БПЛА в Славянске-на-Кубани

Следком установит обстоятельства атаки беспилотниками в Краснодарском крае.

Источник: Комсомольская правда

Следком будет расследовать атаку БПЛА в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Вследствие атаки беспилотного летательного аппарата в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края ранена женщина», — сообщили в ведомстве.

Следователи установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Напомним, ВСУ в ночь на 28 ноября атаковали беспилотниками два района Краснодарского края. Один из дронов упал во двор частного дома в Славянске-на-Кубани. Жилое помещение повредило и в хуторе Чигрина в Красноармейском районе.