Следком будет расследовать атаку БПЛА в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«Вследствие атаки беспилотного летательного аппарата в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края ранена женщина», — сообщили в ведомстве.
Следователи установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.
Напомним, ВСУ в ночь на 28 ноября атаковали беспилотниками два района Краснодарского края. Один из дронов упал во двор частного дома в Славянске-на-Кубани. Жилое помещение повредило и в хуторе Чигрина в Красноармейском районе.