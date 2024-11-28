Налет дронов на Славянский район Кубани не причинил серьезного ущерба

Как сообщили «Ъ» в администрации Славянского района, атака началась в 1:34 28 ноября, в это время из центра оповещения Краснодарского края поступил сигнал о «Беспилотной опасности на территории края». Население проинформировали посредством СМС-сообщений.
От населения и организаций стала поступать информация о падении обломков БПЛА, на место происшествий выехали сотрудники оперативных служб. Примерно 13 взрывов, в воздухе и на земле, произошло в районе предприятия ГК «Славянск-ЭКО». После 3:43 сообщений о БПЛА не поступало.
К утру стало известно о повреждении частного дома по улице Щорса. Там были выбиты стекла, пострадала женщина, осколком ей порезало руку, но от госпитализации она отказалась. Окна были повреждены и в частном жилом доме на улице Пионерской. На улице Ковтюха обломки БПЛА упали в огород.
В районе магазина «Биккар» в поле возле автодороги и на перекрестке улиц Пролетарская и Больничная были найдены целые БПЛА самолетного типа. Обломки беспилотника были обнаружены на железнодорожной станции Протока.
Пострадало четыре легковых автомобиля. Обломки беспилотников попали в машины на улице Безымянной, Привокзальной и на Маевском шоссе.
В настоящее время в местах падения обломков БПЛА работают две группы разминирования Росгвардии. Улица Пролетарская на участке от Комсомольской до Больничной была перекрыта. Также был закрыт выезд на Пролетарскую с улиц Крепостная и Больничная с обеих сторон.
Глава района и специалисты ГО и ЧС побывали в местах, где упали обломки БПЛА. Роман Синяговский пообещал, что после оценки ущерба людям будет оказана финансовая помощь.
Ранее «Ъ» сообщал, что движение по улице Пролетарской будет восстановлено после проведения необходимых мероприятий оперативными службами. По решению взрывотехников жители временно эвакуированы в городской дом культуры, где организован пункт временного размещения. Жители смогут вернуться домой после окончания разминирования.