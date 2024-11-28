Налет дронов на Славянский район Кубани не причинил серьезного ущерба

К утру стало известно о повреждении частного дома по улице Щорса. Там были выбиты стекла, пострадала женщина, осколком ей порезало руку, но от госпитализации она отказалась. Окна были повреждены и в частном жилом доме на улице Пионерской. На улице Ковтюха обломки БПЛА упали в огород.