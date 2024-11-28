Россия ночью нанесла комплексный удар по Украине

Президент РФ, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, напомнил о комплексах «Калибр», «Кинжал» и «Циркон», которые есть у России.
«Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников, поражено 17 целей — это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения», — сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что эти удары со стороны РФ были нанесены в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS.