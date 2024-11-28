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Россия ночью нанесла комплексный удар по Украине

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Россия ночью нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 БПЛА, поражено 17 целей — военных объектов и оборонной промышленности Украины, сообщил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

Президент РФ, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, напомнил о комплексах «Калибр», «Кинжал» и «Циркон», которые есть у России.

«Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников, поражено 17 целей — это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что эти удары со стороны РФ были нанесены в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS.

Путин Владимир