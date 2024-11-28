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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, пять минометов, один военнослужащий ВСУ сдался в плен, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36 260 военнослужащих, 223 танка, 158 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортера, 1200 боевых бронированных машин, 1044 автомобиля, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — сообщили в Минобороны РФ.