Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36 260 военнослужащих, 223 танка, 158 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортера, 1200 боевых бронированных машин, 1044 автомобиля, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.