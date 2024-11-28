Главное из брифинга Минобороны 28 ноября 2024 года: последние новости на сегодня

Противник потерял до 480 человек, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 105-мм орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три склада с боеприпасами.