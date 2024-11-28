Бойцы «Севера» нанесли поражение противнику в Харьковской области
Военнослужащие «Северной» группировки за прошедшие сутки атаковали десантно-штурмовую бригаду ВСУ и пограничный отряд погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30. Также уничтожен склад боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия группы «Запад» достигли 480 бойцов
Бойцы группировки войск «Запад» продвинулись на новые позиции. Военнослужащие нанесли поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Кучеровка, Двуречное, Загрызово Харьковской области, Кировск, Ивановка и Северск ДНР.
Военнослужащие «Запада» отразили три контратаки штурмовых групп.
Противник потерял до 480 человек, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 105-мм орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три склада с боеприпасами.
Подразделения «Юга» продвинулись вперед в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах города Курахово и села Дачного в ДНР.
Потери противника в живой силе составили до 330 военнослужащих. Российские бойцы также уничтожили боевую бронированную машину, два автомобиля, два склада с боеприпасами ВСУ.
Бойцы группы «Центр» отразили шесть контратак штурмовиков ВСУ
Военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике семи бригад противника, в том числе формированию «Лють» национальной полиции Украины, в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Российской армией в зоне действия группировки «Центр» отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ.
«Противник потерял до 415 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 и 100-мм пушку “Рапира”», — сообщили в Минобороны РФ.
Группа «Восток» продолжает углубляться в оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки войск продолжают продавливать линию обороны противника. Бойцы поразили две украинские бригады в районах населенных пунктов Разлив и Новоселка ДНР и отбили контратаку штурмовиков ВСУ.
Потери противника составили: до 145 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М198, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
Группировка «Днепр» нанесла поражение двум бригадам противника
Бойцы группировки войск «Днепр» атаковали механизированную бригаду ВСУ и бригаду теробороны в районах сел Новояковлевка и Малая Токмачка Запорожской области.
«Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, пять автомобилей и 152-мм орудие Д-20», — уточнили в Минобороны.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 146 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.
Средства ПВО за сутки сбили управляемую ракету «Нептун» и 49 БПЛА самолетного типа.