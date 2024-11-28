Что Путин сказал об ударах «Орешником» по центрам принятия решений

О возможности ударов по Киеву
По словам Путина, киевские власти неоднократно пытались наносить удары по объектам государственной важности России, по Санкт-Петербургу и Москве.
«В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве».
На продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства Россия будет отвечать в том числе и возможным продолжением испытания «Орешника» в боевых условиях.
Прошлой ночью Россия нанесла по объектам на Украине удар с применением 90 ракет и более 100 беспилотников в ответ на недавние новые удары ракетами ATACMS. Поразить удалось 17 целей. Это объекты оборонной промышленности, военные объекты и системы их обеспечения.
О ракете «Орешник»
По словам Путина, серийное производство «Орешника» уже началось. «В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода».
«В случае массированного, группового применения данных ракет, мощь такого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия. Хотя оружием массового поражения “Орешник”, конечно же, не является».
Путин рассказал и о технических особенностях новой ракеты. «Десятки саморазделяющихся боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 мах. Это около трех километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4 тысяч градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура пять с половиной- шесть тысяч градусов».
Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается по сути в пыль… Ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.
О нынешней украинской власти
«За что должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность? Ведь они же не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны и не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам. Они узурпаторы власти. А те, кто исполняет эти приказы, тоже становятся соучастниками преступлений. Они не имеют права толкать людей на смерть и гнать их на убой».