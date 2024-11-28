Что Путин сказал об ударах «Орешником» по центрам принятия решений

«За что должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность? Ведь они же не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны и не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам. Они узурпаторы власти. А те, кто исполняет эти приказы, тоже становятся соучастниками преступлений. Они не имеют права толкать людей на смерть и гнать их на убой».